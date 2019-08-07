ФОТО | В Нымме началось строительство туннеля для лыжников

С 5 по 25 августа в связи с прокладкой туннеля для лыжников участок улицы Эхитаяте между улицей Мяннилийва и площадью Туру закрыт для пешеходов и транспорта, кроме общественного, а с 12 августа — и для него: автобусы линий 10, 23, 27, 33, 36 и 45 будут направлены в объезд.
Автобусы линий 10, 27, 33, 36 и 45 с начала рабочего дня 12 августа и до конца рабочего дня 18 августа в направлениях на Вяйке-Ыйсмяэ и Копли пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, улицам Раудтеэ, Рахумяэ, Тервизе, Сютисте, бульвару Сыпрузе, перекрестку бульвара Сыпрузе и улицы Эхитаяте с остановками на объезде на Пярнуском шоссе — на остановке "Нымме" автобусов линий 23, 36 и 45, на улице Раудтеэ — на остановке "Кыуэ", на улице Рахумяэ — на остановках "Рахумяэ" и "Кальмисту", на улице Тервизе — на остановке "Тервизе".
В направлении Вана-Пяэскюла и Мяннику маршрут объезда будет пролегать по круговой развязке бульвара Сыпрузе и улицы Эхитаяте, бульвару Сыпрузе, улицам Сютисте, Тервизе, Рахумяэ, Раудтеэ и Пярнускому шоссе с остановками на объезде на улице Тервизе — остановка "Тервизе", на улице Рахумяэ — на остановках "Кальмисту" и "Рахумяэ", на улице Раудтеэ — на основке "Кыуэ".
Автобусы линии 23 в обоих направлениях пойдут по маршруту улицы Юлиыпиласте и Эхитаяте, бульвар Сыпрузе, улицы Сютисте, Тервизе и Рахумяэ с остановками на объезде на улице Эхитаяте — остановка "Технический университет", на бульваре Сыпрузе — остановка "Улица Эхитаяте" и на улице Тервизе — остановка "Тервизе".
Пассажиров просят учесть, что на поездку потребуется значительно больше времени. Им приносятся извинения за причиняемые неудобства!
Мощный взрыв на западе Кабула: 34 человека ранены
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы