10.01.2021, 16:39
ФОТО | В Ноблесснере установили необычные иглу, которые можно использовать как сауны и рабочие офисы(1)
Эстонское предприятие Iglucraft планирует установить иглу-сауны разного размера в десятках разных мест в Эстонии. Сауны можно арендовать не только, чтобы попариться, но и в качестве рабочего офиса.
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