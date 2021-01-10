10.01.2021, 16:39

ФОТО | В Ноблесснере установили необычные иглу, которые можно использовать как сауны и рабочие офисы

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Iglud Noblessneri sadamas
Iglud Noblessneri sadamasFoto: Tiit Blaat

Эстонское предприятие Iglucraft планирует установить иглу-сауны разного размера в десятках разных мест в Эстонии. Сауны можно арендовать не только, чтобы попариться, но и в качестве рабочего офиса.

Аренда саун и офисов будет открыта с февраля, а к апрелю можно будет арендовать и небольшие домики для проживания. Цены пока неизвестны.

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