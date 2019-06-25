ФОТО: В небе над западом Эстонии можно было наблюдать редкий оптический феномен

Читатели Delfi прислали фото с Западно-эстонских островов и из Пярну, на которых запечатлен редкий оптический феномен — гало, светящееся кольцо вокруг солнца.
Гало обычно появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы, пишет Википедия.
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