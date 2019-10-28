ФОТО: В Нарве бросили вызов стереотипам в цифровой среде

Согласно отчету OSKA о рынке труда, технологический сектор Эстонии сильно ориентирован на мужчин, и только 29% работников ИКТ — женщины. Кампания Министерства экономики и коммуникаций ”дИКТуй свое будущее”, ориентированная, в первую очередь, на старшеклассников, направлена на то, чтобы побудить девушек и молодых женщин смелее изучать цифровые технологии в вузах и работать в этой области, а также бросить вызов стереотипам, распространенным в цифровой сфере.

С вдохновляющими докладами от Telia перед школьницами выступили Кати Ваби, директор по э-бизнесу и маркетингу, и Хелена Лойтмаа, менеджер по ИТ-проектам.

”Часто говорят, что для поколения Z мир технологий является естественным и усваивается уже вместе с материнским молоком. На самом деле это верно только частично. В то время как девочки составляют около половины пользователей технических гаджетов, мы видим, что сегодня недостаточно девочек выбирает ИТ и технологии в качестве своей специальности. Поскольку молодые люди делают свой профессиональный уже во время обучения в средней школе, Telia на протяжении многих лет фокусирует свою программу TechGirls на гимназистках. Наша цель — показать, что мир технологий интересный и захватывающий, и у девушек есть все предпосылки, чтобы им управлять”, — сказала Ирина Кузина, глава отдела русскоязычного маркетинга и создатель Telia TechGirls.

С вдохновляющей речью о выборе профессии в мире технологий перед студентами Нарвского колледжа также выступили владелец продукта Eesti Energia Светлана Головина.

”Сфера информационных технологий настолько динамична и разнообразна, что позволяет найти индивидуально подходящую работу. ИТ Eesti Energia включают десять различных областей, в которых специалисты могут сделать свой выбор: алгоритмы торговли энергией, ИТ-безопасность или проекты, ориентированные на клиента — вот лишь несколько примеров того, чем вы можете заниматься в сфере ИТ”, — сказала Головина.

В рамках кампании по повышению осведомленности об ИКТ в 2018 и 2019 годах в школах по всей Эстонии проводится 50 мероприятий по повышению осведомленности и 10 отдельных мастерских для девочек в сотрудничестве с технологическими компаниями. Кампания финансируется при поддержке Европейского социального фонда.

На сайте кампании StartIT (https://startit.ee/) заинтересованные в инфотехнологиях пользователи могут найти возможности для обучения в области ИКТ. Мини-симулятор облегчает выбор специальности, предлагая выбор как для творческого человека, так и для истинного технического энтузиаста.