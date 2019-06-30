30.06.2019, 20:16

ФОТО: В Мууга прибыл американский военный корабль, оснащенный противоракетной системой

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rus.delfi.ee
EST 47
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Ameerika Ühendriikide sõjalaev Mount Whitney Muuga sadamas Foto: Tiit Blaat

Вчера в Эстонию прибыл военный корабль USS Mount Whitney. Его прибытие было запланировано.

Экипаж судна встретится в Таллинне с представителями местного самоуправления, чиновниками, представителями Сил обороны и Кайтселийта.

Помимо прочего, корабль оснащен системой противоракетной обороны Phalanx.

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