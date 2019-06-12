12.06.2019, 17:30
ФОТО: В Мустамяэ реновирнуют здание, в котором откроется магазин Lidl
В Мустамяэ реновируют здание, принадлежащее Lidl Eesti OÜ. Скоро в нем откроется магазин дешевой сети.
В Мустамяэ реновируют здание, принадлежащее Lidl Eesti OÜ. Скоро в нем откроется магазин дешевой сети.
Lidl Eesti OÜ купил здание по Сыпрузе пуйестеэ, 153 в 2017 году. Фирма интересовалась также и другими грунтами по всей Эстонии.
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