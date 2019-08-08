08.08.2019, 17:12

ФОТО | В Мали приступило к службе новое эстонское подразделение

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ФОТО | В Мали приступило к службе новое эстонское подразделение
Kaitseväe peastaap

Прибывшее на прошлой неделе в Мали на авиабазу Гао эстонское пехотное подразделение Estpla-32 приняло сегодня дела у проходившей там службу группы Estpla-30.

В порядке ротации Estpla-32 под командованием майора Райдо Йыги будет вместе в французскими военными в рамках миссии "Бархан" выполнять те же задачи, что и предшественники: поддерживать государства региона в борьбе против радикальных исламистов, противодействовать нелегальной иммиграции и торговле людьми.

В миссии участвуют также транспортные вертолеты Великобритании подразделение ВВС Испании.

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