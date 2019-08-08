ФОТО | В Мали приступило к службе новое эстонское подразделение

В порядке ротации Estpla-32 под командованием майора Райдо Йыги будет вместе в французскими военными в рамках миссии "Бархан" выполнять те же задачи, что и предшественники: поддерживать государства региона в борьбе против радикальных исламистов, противодействовать нелегальной иммиграции и торговле людьми.

В миссии участвуют также транспортные вертолеты Великобритании подразделение ВВС Испании.