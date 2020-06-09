09.06.2020, 08:35

ФОТО: В Ляэне-Вирумаа выпал огромный град


EST
Raheterad Lääne-Virumaal
Raheterad Lääne-VirumaalFoto: Liina Pikhoff

Вчера, как и обещали синоптики, во многих уголках Эстонии прошли дожди, грози и даже град.

В некоторых местах, например, в Ляэне-Вирумаа град был очень большим.
Смотрите фото!

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