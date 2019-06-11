11.06.2019, 17:30
ФОТО | В Летной гавани проводят крещение яхты, которая отправится в экспедицию в Антарктику
Сегодня в 17 часов в Эстонском морском музее, в яхтенном порту Летной гавани крестят яхту эстонской экспедиции в Антарктику "Адмирал Беллинсгаузен". Судно окрестят по традиции полярных судов, и руку смогут приложить все заинтересованные.
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