11.06.2019, 17:30
ФОТО | В Летной гавани проводят крещение яхты, которая отправится в экспедицию в Антарктику(7)
Сегодня в 17 часов в Эстонском морском музее, в яхтенном порту Летной гавани крестят яхту эстонской экспедиции в Антарктику "Адмирал Беллинсгаузен". Судно окрестят по традиции полярных судов, и руку смогут приложить все заинтересованные.
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