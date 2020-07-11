ФОТО | В летней столице шторм снес крышу легендарного ночного клуба Sunset

В Пярну после шторма картина мрачная: поваленные деоевья, снесенная крыша с ночного клуба Sunset, а также обрушенная навесная крыша недавно построенного здания Martensi maja.
В Пярну после шторма картина мрачная: поваленные деоевья, снесенная крыша с ночного клуба Sunset, а также обрушенная навесная крыша недавно построенного здания Martensi maja.
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