11.07.2020, 21:21

ФОТО | В летней столице шторм снес крышу легендарного ночного клуба Sunset

 (4)
EST
Galerii: 25 pilti
torm Pärnus Foto: Ago Tammik

В Пярну после шторма картина мрачная: поваленные деоевья, снесенная крыша с ночного клуба Sunset, а также обрушенная навесная крыша недавно построенного здания Martensi maja.

Читайте также: