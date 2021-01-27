ФОТО | В Ласнамяэ почтили память жертв Холокоста

”Холокост — это геноцид 6 миллионов евреев. Массовые убийства произошли не в вакууме. Это было результатом неконтролируемого, жестокого гнева и безразличия миллионов, наблюдающих со стороны. С каждым годом количество выживших в Холокосте, ставших свидетелями этой трагедии, неумолимо сокращается. Все мы должны собрать и сохранить их воспоминания, почтить память погибших. Извлекая уроки из этой трагической истории, мы можем построить лучшее будущее”, — сказала Алла Якобсон, председатель Еврейской общины Эстонии.

”В 1944 году в Таллинн было депортировано примерно 300 французских евреев. Около двадцати человек были отправлены в лагерь Ласнамяэ и брошены на восстановление разрушенных взлетно-посадочных полос местного военного аэродрома, но большая часть всех прибывших заключенных была убита. Мы должны помнить Холокост не в качестве абстрактной трагедии одного народа, но знать конкретные эпизоды этой трагедии, затронувшей наш город, жителей нашей страны. 27 января напоминает нам о том, к чему приводят ненависть и нетерпимость”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В памятной церемонии приняли участие посол Франции в Эстонии Эрик Ламуру, глава Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон и член совета общины Аави Добрыш, депутат Таллинского городского собрания Александр Зданкевич и руководство управы Ласнамяэ во главе со старейшиной района Владимиром Светом. Собравшиеся возложили венок к памятнику жертвам Холокоста и почтили память трагически погибших минутой молчания.

Памятник французским евреям, депортированным в Таллинн, был открыт в Ласнамяэ на углу Нарвского шоссе и улицы Лавамаа в 2014 году. Мемориальный камень установлен в северной части старого аэродрома Ласнамяэ, где были вынуждены работать депортированные под Конвоем 73 французские евреи.

По данным управы района, в Ласнамяэ проживает один бывший узник гетто, переживший Холокост — Алексей Бренер. Он жил в Украине и встретил начало Второй мировой войны 11-летним мальчиком. Семья Алексея погибла в Холокосте, он чудом остался жив. После войны он недолго жил в Молдавии, после чего переехал в Эстонию к дальнему родственнику.