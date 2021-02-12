12.02.2021, 21:03

ФОТО | В квартале Ротерманни встретили китайский Новый год Белого металлического быка


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Pühvliaasta tähistamine Rottermanni kvartalis 12.02.2021
Pühvliaasta tähistamine Rottermanni kvartalis 12.02.2021Foto: Andres Putting

В Китае наступил Новый год Белого металлического быка, и эстоноземельцы решили тоже его отметить. Мороз веселью не помеха!

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