12.02.2021, 21:03
ФОТО | В квартале Ротерманни встретили китайский Новый год Белого металлического быка
В Китае наступил Новый год Белого металлического быка, и эстоноземельцы решили тоже его отметить. Мороз веселью не помеха!
В Китае наступил Новый год Белого металлического быка, и эстоноземельцы решили тоже его отметить. Мороз веселью не помеха!
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