ФОТО | В квартале Ноблесснера открылся волшебный мир изобретений

На гала-церемонии выступили министр культуры Тынис Лукас, директор по развитию недвижимости BLRT Grupp Ивар Пийрсалу и один из основателей PROTO Андрус Кыресаар.

Сегодня PROTO открыт для всех желающих до полуночи. ”Мы верим, что в каждом из нас кроется изобретатель. Здесь полет фантазии не ограничен. Сегодня, в честь открытия ”Завод изобретений PROTO”, который находится в портовом квартале Нобресснера, работает до полуночи. Мы приглашаем всех отметить начало каникул вместе”, — говорит исполнительный директор ”Завода изобретений PROTO” Отт Сарапуу.

Экспозиция центра состоит из более 30 аттракционов и игр виртуальной реальности, которые рассказывают историю изобретений 19-20-го века. Среди них, например, воздушный шар в натуральную величину, паровоз, воздушный велосипед, которыми можно управлять при помощи виртуальных технологий и выполнять разные игровые задания. К другим экспонатам относятся, например, циклодром, воздушные пушки или пианино с электрическими молниями.

”Завод изобретений PROTO” (Пеэтри, 10, квартал Ноблессенера) ждет посетителей с понедельника по четверг с 11:00 до 18:00, в пятницу — воскресенье с 10:00 до 19:00.