ФОТО: В квартале Ноблесснер необычным перформансом отметили открытие художественного центра Kai

Центр разместился в портовом квартале Ноблесснер, в здании бывшего секретного завода по строительству подводных лодок, возраст которого более ста лет. В Kai создали высококлассную площадь для выставок, аудиторию-кинозал на 100 мест, коворкинг-офис для организаций, работающих в сфере искусства. С октября в центре начнет работу и международная резидентура, а также откроются четыре ресторана.

Открытие арт-центра Kai отметили перформансом Рафаэля Ширли, который начался на закате солнца, создав из моря, земли и воздуха временную скульптуру.

20 сентября в Kai также открылась международная групповая выставка куратора Ханны Лаура Кальо под названием ”Пусть область вашего пристального внимания…. уменьшится и растворится”, которая входит в основную программу биеннале современного искусства ”Таллиннский месяц фотографии”.

21 и 22 сентября в центре искусств пройдут ознакомительные экскурсии по зданию и выставке на эстонском (в 13:00, 16:00 и 18:00), русском (в 14:00 и 18:00) и английском (в 15:00) языках.

C 27 по 29 сентября в центре искусств Kai пройдет единственная в Эстонии ярмарка искусств Foto Tallinn.

Работу центра Kai координирует Эстонский центр развития современного искусства. Арт-центр Kai расположен по адресу Пеэтри 12, квартал Ноблесснер, Таллинн.