ФОТО: В Курессааре установили полевой госпиталь

Как мы уже писали ранее, речь идет о разработанном эстонской фирмой решении, которое прошло боевое крещение множеством учений НАТО. Полевой госпиталь Golden Hour MMH — результат совместной семилетней работы Semetron AS и Maru AS. За его продажу и экспорт отвечает Маргус Цахкна. Производство и комплектация осуществляются в Эстонии.

Фирмы Maru Metall AS и MDSC Systems OÜ (дочерние предприятия Maru AS) изготавливают контейнеры, в которых устанавливается больница, а Semetron оснащает ее медицинскими принадлежностями и технологиями и отвечает за обучение.

”Они быстро устанавливаются и не нуждаются в особой логистике. По сути это высокотехнологичная больница в обычном контейнере, — поясняет Цахкна. — По сути за один час можно возвести в лесу Северо-Эстонскую региональную больницу”.

С 2015 года одна из больниц MMH находится в распоряжении Сил обороны. За это время она ”приняла участие” во множестве учений и получила признание на международном уровне. Так, эстонское подразделение в 2017 году отлично показало себя в учениях военных медиков НАТО Vigorous Warrior близ Берлина. Представители Эстонии очень хорошо справились с заданием, а в ходе тех же учений в 2019 году в Румынии закрепили успех.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!