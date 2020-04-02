ФОТО: В Курессааре установили полевой госпиталь

Вчера для борьбы с пандемией рядом с больницей Курессааре был установлен полевой госпиталь, предоставленный Силами обороны Эстонии.
Как мы уже писали ранее, речь идет о разработанном эстонской фирмой решении, которое прошло боевое крещение множеством учений НАТО. Полевой госпиталь Golden Hour MMH — результат совместной семилетней работы Semetron AS и Maru AS. За его продажу и экспорт отвечает Маргус Цахкна. Производство и комплектация осуществляются в Эстонии.
Фирмы Maru Metall AS и MDSC Systems OÜ (дочерние предприятия Maru AS) изготавливают контейнеры, в которых устанавливается больница, а Semetron оснащает ее медицинскими принадлежностями и технологиями и отвечает за обучение.
”Они быстро устанавливаются и не нуждаются в особой логистике. По сути это высокотехнологичная больница в обычном контейнере, — поясняет Цахкна. — По сути за один час можно возвести в лесу Северо-Эстонскую региональную больницу”.
С 2015 года одна из больниц MMH находится в распоряжении Сил обороны. За это время она ”приняла участие” во множестве учений и получила признание на международном уровне. Так, эстонское подразделение в 2017 году отлично показало себя в учениях военных медиков НАТО Vigorous Warrior близ Берлина. Представители Эстонии очень хорошо справились с заданием, а в ходе тех же учений в 2019 году в Румынии закрепили успех.
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- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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