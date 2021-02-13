ФОТО | В Кристийне установлена ледяная скульптура металлического быка

”По китайскому календарю начинается год металлического быка или буйвола. Металлический буйвол может быть непокорным и порой даже свирепым, но в то же время он по своему характеру также и весьма амбициозен, ориентирован на успех и несгибаемо последователен. Сильная комбинация этого знака пропитана чувством долга, его не легко убедить в чем-то. По восточным поверьям это год будет временем, когда следует удвоить свои усилия. Желаем всем таллиннцам успешного и богатого достижениями года металлического быка”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Foto: Kristiine linnaosa valitsus

”В прошлом году на этом же месте красовалась ледяная фигура металлической крысы. Новая скульптура будет стоять до тех пор, пока зимняя погода это позволит, и я надеюсь, что она подарит всем много позитивных эмоций”, — добавил Рийбе.

”Традиция устанавливать ледяную скульптуру в благотворительных целях началась уже четыре года назад, и приятно подтвердить, что она получила очень позитивную реакцию со стороны посетителей торгового центра. Мы всегда стараемся найти способы, как предложить покупателям особенные эмоции и сплотить местное сообщество”, — сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям ТЦ Kristiine Keskus Хелина Лейф.

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