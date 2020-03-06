ФОТО | В Кристийне торжественно открыли новое здание управы района

В своей приветственной речи старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что новое здание является по-современному модным, энергосберегающим и находится в центре жизни района. ”Новым зданием Управы станут активно пользоваться жители Кристийне, и поэтому важно, чтобы оно было максимально открытым и олицетворяло собой нашу часть города. В новом здании гораздо лучшие возможности, и мне кажется, что сегодня исполнилась мечта о новом центре притяжения в районе. Наш новый дом будет объединять, и здесь каждый может найти поддержку”, — сказал Рийбе в своей речи.

Новое здание более удобно и для посетителей, например, принимающие больше всего посетителей отделы и чиновники управы расположены на нижних этажах. Здесь также имеется лифт, что гарантирует доступ для всех категорий граждан.

Новое административное здание Управы Кристийне расположено возле перекрестка у Таллиннского ипподрома (ул.Эндла — Мустамяэ теэ — Палдиское ш.), рядом с отделением Кассы по безработице (ул.Металли, 3). Сюда удобно добираться как на общественном, так и на личном транспорте. В непосредственной близости на улице Эндла расположены две автобусные остановки ”Hipodroom”, остановки общественного транспорта есть также на Палдиском шоссе и улице Мустамяэ теэ.

Рабочие кабинеты сотрудников Управы Кристийне находятся на 1, 2, 3 и 5-м этажах здания.

Фото: управа Кристийне





Фото: управа Кристийне

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