ФОТО | В Кристийне сносят неприглядные киоски

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, в обоих случаях речь идет о непригодных к использованию объектах, которые долго стояли пустыми и где стали незаконно собираться проблемные личности.

”Хотя и в нынешнем летнем сезоне в нашем районе будут работать торговые прилавки по продаже фруктов, овощей и корнеплодов, то даже несмотря на проводившиеся в течение нескольких лет конкурсы на подряд, эти два киоска пустовали и интерес к ним отсутствовал, вокруг строений стал скапливаться мусор, стены были разрисованы граффити и все вместе нарушало порядок благоустройства в Таллинне. В итоге было решено пустить киоски на слом”, — пояснил Рийбе.

Киоски расположены на городской земле по адресам ул.Кирси, 4 и ул.Сеэби, 34. Строения будут демонтированы, отходы утилизированы, работу по слому продолжатся на этой и следующей неделях. ”Освободившиеся площади мы планируем привести в порядок и использовать их во благо данных микрорайонов. Приносим извинения за возможные неудобства”, — добавил Рийбе.