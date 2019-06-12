ФОТО: В Кристийне реновируют здание, в котором откроется магазин Lidl

В Кристийне реновируют здание, принадлежащее Lidl Eesti OÜ. Скоро в нем откроется магазин дешевой сети.
Lidl Eesti OÜ купил здание по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 153 в 2017 году. Фирма интересовалась также и другими грунтами по всей Эстонии.
В Кристийне реновируют здание, принадлежащее Lidl Eesti OÜ. Скоро в нем откроется магазин дешевой сети.
Lidl Eesti OÜ купил здание по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 153 в 2017 году. Фирма интересовалась также и другими грунтами по всей Эстонии.
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