12.06.2019, 17:30

ФОТО: В Кристийне реновируют здание, в котором откроется магазин Lidl

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rus.delfi.ee
EST 33
Lidl.
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, SIPA

В Кристийне реновируют здание, принадлежащее Lidl Eesti . Скоро в нем откроется магазин дешевой сети.

Lidl Eesti OÜ купил здание по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 153 в 2017 году. Фирма интересовалась также и другими грунтами по всей Эстонии.

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