ФОТО: В Кристийне помыли скамейки

В районе Кристийне продолжается активная весенняя уборка, и наряду с интенсивной мойкой улиц началась также очистка и помывка скамеек. Улицы, парки и зеленые зоны района будут приведены в порядок не позднее конца апреля.
”В прошлом году мы установили в районе дополнительные скамейки по просьбам жителей Кристийне. В связи с чрезвычайным положением и распространением вируса мы повысили уровень обслуживания и благоустройства, поэтому мы дополнительно заказали также мойку скамеек. Сначала поверхности обрабатываются моющими и дезинфицирующими средствами, затем ополаскиваются водой”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
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