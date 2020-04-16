16.04.2020, 19:30

ФОТО: В Кристийне помыли скамейки

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ФОТО: В Кристийне помыли скамейки
Фото: управа Кристийне

В районе Кристийне продолжается активная весенняя уборка, и наряду с интенсивной мойкой улиц началась также очистка и помывка скамеек. Улицы, парки и зеленые зоны района будут приведены в порядок не позднее конца апреля.

”В прошлом году мы установили в районе дополнительные скамейки по просьбам жителей Кристийне. В связи с чрезвычайным положением и распространением вируса мы повысили уровень обслуживания и благоустройства, поэтому мы дополнительно заказали также мойку скамеек. Сначала поверхности обрабатываются моющими и дезинфицирующими средствами, затем ополаскиваются водой”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Фото: управа Кристийне


Фото: управа Кристийне

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