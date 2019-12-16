ФОТО: В Кристийне перед праздниками украсили только живые деревья

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, размещенные в различных частях района рождественские украшения, которые своим масштабным световым дизайном создают настоящее предпраздничное настроение, также дарят душевное тепло и освещают жителям путь к дому. ”Красота зимней подсветки — неотъемлемая часть городского пейзажа, и в этом году мы решили вновь украсить живые деревья в различных частях района. Поскольку мы поддерживаем экологическое мировоззрение, то ни одно дерево не было спилено в целях украшения, и частью праздничной иллюминации стали растущие деревья”, — сказал Рийбе.



Foto: Kristiine linnaosavalitsus



”Мы благодарим Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна, по заказу которого в нескольких местах были смонтированы совершенно новые световые инсталляции — в итоге праздничная иллюминация в этом году одна из красивейших за последнее время”, — добавил Рийбе.