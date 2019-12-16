ФОТО: В Кристийне перед праздниками украсили только живые деревья
В районе Кристийне в этом году красивую праздничную иллюминацию разместили исключительно на деревьях, растущих в различных парках, вдоль улиц, во внутренних дворах и в зеленых зонах.
В районе Кристийне в этом году красивую праздничную иллюминацию разместили исключительно на деревьях, растущих в различных парках, вдоль улиц, во внутренних дворах и в зеленых зонах.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, размещенные в различных частях района рождественские украшения, которые своим масштабным световым дизайном создают настоящее предпраздничное настроение, также дарят душевное тепло и освещают жителям путь к дому. ”Красота зимней подсветки — неотъемлемая часть городского пейзажа, и в этом году мы решили вновь украсить живые деревья в различных частях района. Поскольку мы поддерживаем экологическое мировоззрение, то ни одно дерево не было спилено в целях украшения, и частью праздничной иллюминации стали растущие деревья”, — сказал Рийбе.
”Мы благодарим Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна, по заказу которого в нескольких местах были смонтированы совершенно новые световые инсталляции — в итоге праздничная иллюминация в этом году одна из красивейших за последнее время”, — добавил Рийбе.
Украшенные и освещенные деревья расположены по следующим адресам: двор на ул.Винди,18а; на углу б.Сыпрузе и ул.Ряэгу (серебристая ива); б.Сыпрузе, 3а (серебристая ива); возле дома по ул.Тулика, 64 (ясенелистный клен); перекресток Нымее теэ и ул.Тедре (конский каштан); около дома по ул.Тедре 29а (сосна и липы); на перекрестке на ул. Тулика (вяз); возле ТЦ Kristiine Keskus (липы); ели в парке Ряэгу (Нымме теэ, 52); на участке по ул.Кулднока,12а (сосна) и во дворе дома по ул.Электрони,6 (конский каштан).
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