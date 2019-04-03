ФОТО: В Кристийне началось возведение мемориала Тондискому военному училищу

С мая 1920 года по июнь 1940 года в казармах Тонди действовали Высшее военное училище Эстонской Республики, Военно-техническое училище и Военное училище. В течение двух десятилетий практически все офицеры и сотрудники, служившие во время Июньского переворота 1940 года, окончили учёбу. На основании данных современных исследований, более 2000 офицеров были убиты или отправлены в отставку, руками репрессивных органов в 1940-1991 гг.

По словам заместителя мэра Таллина Калле Кландорфа, имена всех офицеров, погибших в боях или репрессиях, включая звание, дату рождения и смерти, будут запечатлены на гранитных досках нового мемориала.

”15 мая 2009 года в Тонди был восстановлен монумент погибшим кадетам таллиннского военного училища, и в этом году началось возведение мемориала. Мы благодарим подполковника в отставке Яак Хауда, чья гражданская инициатива положила начало созданию мемориала”, — сказал старейшина района Кристйине Яанус Рийбе. ”Мы просим участников дорожного движения отнестись с пониманием и следить за временными дорожными знаками”, добавил Рийбе.

Основной проект мемориала был составлен фирмой Keskkonnaprojekt OÜ. Контракт на изготовление и установку деталей из бронзы и нержавеющей стали мемориала военного училища был подписан с Jaak Soans FIE. Для строительства мемориала был заключен договор подряда с фирмами Enska ehitus OÜ и Magma AS.