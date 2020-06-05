ФОТО | В Копли в летний период будут проходить бесплатные тренировки по экстремальному виду спорта

С июня по август, по вторникам, в 11.00, у подростков есть возможность получить новые знания и освоить трюки у опытных тренеров, а после тренировки активно провести свободное время в пыхья-таллиннском молодежном центре под руководством молодежных работников.

”На тренировках мы приветствуем личную инициативу — подростки будут поделены на группы; старшие и более опытные ребята смогут обучать младших и работать с ними, — сказал тренер и член правления MTÜ Keerdtrepp Микаэл Парман. — Это отличная мотивация как для больших, так и маленьких. Потому что спортсмены-экстремалы — это одно большое сообщество, где все помогают друг другу и благодаря этом развиваются”.

Keerdtrepp — это молодежное сообщество, увлеченное экстремальными видами спорта и соответствующим стилем жизни. Это подростки, которые хотят взять от жизни все и поделиться этим с другими, главным образом, через объектив камеры. У сообщества есть свой YouTube-канал, где за жизнью ребят наблюдает более 30 000 любителей экстремального спорта. Преданные фанаты также есть в Инстаграме и Фейсбуке.

”Очень часто экипировка стоит дорого и у молодежи нет возможности заняться тем, чем они хотели бы, — сказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд. — Для управы очень важно, чтобы в тренировках по экстремальному спорту могли принять участие все желающие, поэтому в молодежных центрах можно взять необходимое снаряжение напрокат. Разумеется, еще раз напомню всем спортсменам и то, что вдобавок к экипировке, необходимо также позаботиться и о защите”.

Тренировки будут проходить в любую погоду, и они бесплатны. Исходя из текущей ситуации, на тренировки следует предварительно зарегистрироваться по электронной почте kaia.kask@tallinnlv.ee. Если есть возможность, то с собой стоит взять самокат и защитную экипировку. Наличие шлема обязательно для всех участников тренировок.

Управа Пыхья-Таллинна