ФОТО: В Коэру обнаружили кота, чье состояние просто ужасно

У животного наблюдалось выпадение прямой кишки, оно было грязное, слепое на один глаз и голодное.

Первым делом добровольцы напоили и накормили животное. Оно настолько хотело пить, что за раз выпило полмиски воды. Затем кота отвезли в клинику, где ее прооперируют. По предварительной оценке ветеринара, животное можно вылечить, однако точно станет известно во время операции.



Если вы хотите помочь животному, то можете сделать пожертвование на счет MTÜ Paikass EE442200221072289188, указав в пояснении ”Koeru kass”.