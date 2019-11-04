04.11.2019, 13:56

ФОТО: В Коэру обнаружили кота, чье состояние просто ужасно

осторожно, снимки могут шокировать!
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ФОТО: В Коэру обнаружили кота, чье состояние просто ужасно
Foto: kuvatõmmis / Facebook / MTÜ Paikass

Вчера в организацию MTÜ Paikass поступило сообщение о том, что по поселку Коэру ходит кот и его состояние очень плохое.

У животного наблюдалось выпадение прямой кишки, оно было грязное, слепое на один глаз и голодное.

Первым делом добровольцы напоили и накормили животное. Оно настолько хотело пить, что за раз выпило полмиски воды. Затем кота отвезли в клинику, где ее прооперируют. По предварительной оценке ветеринара, животное можно вылечить, однако точно станет известно во время операции.



Если вы хотите помочь животному, то можете сделать пожертвование на счет MTÜ Paikass EE442200221072289188, указав в пояснении ”Koeru kass”.

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