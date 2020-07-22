22.07.2020, 11:11
ФОТО | В Киеве проводили в последний путь погибшего в Донбассе гражданина Эстонии
Сегодня в 10:00 в Киеве в католическом соборе святого Александра проводили в последний путь погибшего в Донбассе гражданина Эстонии Николая Ильина.
Сегодня в 10:00 в Киеве в католическом соборе святого Александра проводили в последний путь погибшего в Донбассе гражданина Эстонии Николая Ильина.
Украинская сторона утверждает, что Ильин погиб в результате обстрела. Представители самопровозглашенной ДНР утверждают, что он подорвался на мине.
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