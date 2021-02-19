ФОТО | В карьере Румму завершились учения военных водолазов

”На этой неделе мы получили хороший опыт погружений под лед. Нам повезло с погодой, мороз был крепким, что в свою очередь позволило отработать обслуживание снаряжения в условиях зимнего лагеря. К тому же мы были рады сотрудничеству и обмену опытом с саперами Спасательного департамента”, — рассказал исполняющий обязанности командира группы водолазов старший лейтенант Прийт Каазикмяэ.

Подобные учения проводятся ежегодно, в их рамках совершаются погружения под лед, а также отрабатываются многие процедуры вроде поиска ”потерявшегося водолаза”, подъема со дна различных предметов разными способами, поддержания связи и подачи дыхательной смеси под воду. В этом году в них приняло участие восемь военных водолазов и четыре сапера Спасательного департамента.

”Сколько взрывных устройств скрывают водоемы Эстонии неизвестно. Для саперов Спасательного департамента участие в учениях ВМС является подготовкой к новому сезону”, — пояснил эксперт Центра деминирования Рауни Райдлоо.

Он напомнил, что при обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства, следует как можно лучше обозначить место находки — это упростит работу саперов и предупредит других о потенциальной опасности.

Во время учений в водоеме утопили несколько учебных имитаторов боеприпасов для отработки поиска опасных предметов с помощью сонара и визуальных методов обнаружения. Также водолазы упражнялись в обезвреживании, дистанционном подрыве и подъеме взрывных устройств.

Работа военных водолазов заключается в обнаружении, идентификации и дезактивации морских мин и других неразорвавшихся боеприпасов. Помимо этого они участвуют в международных учениях. В сотрудничестве с другими силовыми структурами республики водолазы ВМС Эстонии стремятся обезопасить внутренние воды страны. С