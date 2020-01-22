ФОТО | В Каламая обнаружили древнее кладбище, которого нет на исторических картах

Во время строительных работ на углу улиц Кюти и Ода в столичном районе Каламая было обнаружено старое кладбище с двенадцатью могилами. Археологи нашли там останки десяти взрослых и двух младенцев, а также закопанные вместе с ними вещи.
Захоронение относится к периоду, когда Эстония была под властью Швеции. Большинство тел были похоронены в гробах. В одном захоронении обнаружили нож.
Кладбище не было отмечено на исторических картах, но скорее всего оно находилось на территории Каламаяской церкви, которая была построена в 1544-1545 годах, была разрушена в Ливонской войне в 1571 году, восстановлена в 1602 году и окончательно уничтожена во время Северной войны.
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