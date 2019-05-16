ФОТО: В Кадриорге установлена карусель для детей с особыми потребностями

Это карусель с одноуровневым вращающимся полом. Как отмечает заведующий парком Кадриорг Айн Ярве, реализация давней задумки оказалась делом, не потребовавшим больших усилий и времени.

Кадриорг сейчас особенно ждет посетителей полюбоваться нежной зеленью распускающейся листвы, цветущими вишнями и желтизной цветущего японского сада.