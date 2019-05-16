16.05.2019, 20:20
ФОТО: В Кадриорге установлена карусель для детей с особыми потребностями
В детском парке Кадриорга установлен аттракцион, который приспособлен и для детей в инваколясках, передает Раэпресс.
В детском парке Кадриорга установлен аттракцион, который приспособлен и для детей в инваколясках, передает Раэпресс.
Это карусель с одноуровневым вращающимся полом. Как отмечает заведующий парком Кадриорг Айн Ярве, реализация давней задумки оказалась делом, не потребовавшим больших усилий и времени.
Кадриорг сейчас особенно ждет посетителей полюбоваться нежной зеленью распускающейся листвы, цветущими вишнями и желтизной цветущего японского сада.
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