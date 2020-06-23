23.06.2020, 12:03
ФОТО | В Кадриорге президент Кальюлайд зажгла огонь победы и отправила его по Эстонии(4)
В 11 часов перед дворцом президента в Кадриорге при участии Керсти Кальюлайд был зажжен огонь победы, когда древний огонь из Губернаторского сада объедили с поминальным огнем, зажженным в Тори. Затем президент отправила огонь победы в каждый уезд.
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Брат погибшего в ДТП высказался о Ефремове
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
Умер заразившийся коронавирусом экс-министр правительства РФ