23.06.2020, 12:03

ФОТО | В Кадриорге президент Кальюлайд зажгла огонь победы и отправила его по Эстонии

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Foto: Rauno Volmar

В 11 часов перед дворцом президента в Кадриорге при участии Керсти Кальюлайд был зажжен огонь победы, когда древний огонь из Губернаторского сада объедили с поминальным огнем, зажженным в Тори. Затем президент отправила огонь победы в каждый уезд.

В День победы отмечается годовщина битвы под Вынну, в которой 23 июня 1919 года Эстония одержала победу над Ландесвером.

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