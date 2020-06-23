23.06.2020, 12:03
ФОТО | В Кадриорге президент Кальюлайд зажгла огонь победы и отправила его по Эстонии(4)
В 11 часов перед дворцом президента в Кадриорге при участии Керсти Кальюлайд был зажжен огонь победы, когда древний огонь из Губернаторского сада объедили с поминальным огнем, зажженным в Тори. Затем президент отправила огонь победы в каждый уезд.
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