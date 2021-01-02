ФОТО | В Йыхвиском отделения полиции появился новый "сотрудник" — дорожный инспектор Снежок

"Полиция всегда готова прийти на помощь попавшем в беду, но будьте пожалуйста и сами осторожны. Держите дистанцию и выбирайте скорость движения соответствующую дорожным условиям", — призывают полицейские, которые слепили снеговика и выложили его фото в Facebook.

"Дорожный инспектор Йыхвиского отделения полиции Снежок желает всем безопасной дороги!" — так подписали фото сотрудники местного отделения полиции.

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