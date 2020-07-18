ФОТО | В Йыгевамаа оставшиеся без матери ежата в поисках пропитания пришли к людям
Издание Maaleht пишет о семерых ежатах из Йыгевамаа, которые остались без матери и пришли в поисках пропитания к людам.
Издание Maaleht пишет о семерых ежатах из Йыгевамаа, которые остались без матери и пришли в поисках пропитания к людам.
”В этом возрасте ежата выходят из норки только вместе с матерью, либо если ее нет — из-за сильного голода. Следовательно, с мамой что-то случилось. Саму нору мы тоже нашли — больше ежат там не было”, — рассказа представитель союза защиты диких животных Мерит Пылд.
Сейчас ежат кормят кошачьим паштетом из куриного мяса и поят водой. Пылд подчеркнула, что ежам ни в коем случае нельзя давать коровье молоко. ”Если ежатам нужно молоко, то следует использовать специальный заменитель молока”, — отметила она.
Что станет с животными дальше? ”Сейчас наша задача — вырастить их, и когда они достигнут подходящего возраста и веса, отпустить в подходящую среду”, — сказала Пылд.
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