ФОТО | В Ирландии водитель грузовика эстонской фирмы спас девушку. Помогите его найти!

Названный в ирландских СМИ героем водитель просто остановил грузовик грузовик под мостом так, что даже если бы девушка прыгнула, то приземлилась бы на крышу грузовика. Если бы девушка прыгнула на проезжую часть, то она получила бы серьезные травмы или могла даже скончаться.

На грузовике виден логотип эстонской фирмы DSV, но член правления DSV не считает, что за рулем мог находится гражданин Эстонии — в тот день в Ирландии за рулем находился лишь один эстонский сотрудник, и девушку спас не он.

Все же, на всякий случай, быть может кто-то из наших читателей знает, кем был проявивший смекалку водитель? Сообщите об этом по адресу rus@delfi.ee. Герои заслуживают признания!