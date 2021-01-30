ФОТО | В Хааберсти вывезли 175 кубометров старых праздничных елок

В районе Хааберсти собрали и вывезли 175 кубометров старых елок. Их старых елок на станциях совместного производства Utilitas будет произведена зеленая энергия, которая принесет в дома таллиннцев тепло и свет.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги как в Таллинне, так и в стране в целом, все больше шагов делается в развитии зеленой энергии, чтобы оставить меньше отходов и этим помочь окружающей среде. Управа Хааберсти также делает свой вклад в развитии этих целей”, — сказал старейшина.
”В этом году в районе работали шесть пунктов сбора старых елок. В этом году из принесенных на пункты сбора елок партнер управы произведет зеленую энергию”, — рассказал Ханимяги и добавил, что зелёное мышление должно стать в будущем общепринятым стандартом.
”Окружающая среда — наше общее богатство и даже маленькие шаги, улучшающие среду могут дать в будущем весомый результат. Поэтому благодарю всех жителей, которые активно воспользовались данной возможностью и принесли елки в специальные пункты в указанный для сбора период”, — закончил старейшина.
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