ФОТО | В Хааберсти вывезли 175 кубометров старых праздничных елок

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги как в Таллинне, так и в стране в целом, все больше шагов делается в развитии зеленой энергии, чтобы оставить меньше отходов и этим помочь окружающей среде. Управа Хааберсти также делает свой вклад в развитии этих целей”, — сказал старейшина.

”В этом году в районе работали шесть пунктов сбора старых елок. В этом году из принесенных на пункты сбора елок партнер управы произведет зеленую энергию”, — рассказал Ханимяги и добавил, что зелёное мышление должно стать в будущем общепринятым стандартом.

”Окружающая среда — наше общее богатство и даже маленькие шаги, улучшающие среду могут дать в будущем весомый результат. Поэтому благодарю всех жителей, которые активно воспользовались данной возможностью и принесли елки в специальные пункты в указанный для сбора период”, — закончил старейшина.

Foto: Haabersti linnaosa valitsus