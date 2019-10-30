ФОТО: В Хааберсти во время рейда проверили владельцев животных и порядок парковки

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что во время акции вместо штрафов раздавали отражатели и пожелания считаться как при парковке, так и при выгуле животных с другими жителями района. ”Приятно отметить, что в результате рейда убедились, что владельцы собак считают элементарным уборку за своим животным”, — сказал старейшина и добавил, что хоть некоторым хозяевам питомцев и пришлось напомнить о правилах, в общем начатая в районе акция оказала позитивное влияние.



Фото: управа Хааберсти



По словам старейшины, на общем рейде особое внимание уделили теме организации парковки во дворах Вяйке-Ыйсмяэ и на внешнем и внутреннем кругу на Ыйсмяэ теэ. ”В Вяйке-Ыйсмяэ и так мало парковочных мест, неправильная и не учитывающая других автовладельцев парковка уменьшает количество парковочных мест и мешает безопасности”, — подчеркнул Ханимяги и добавил, что совместно с квартирными товариществами и чиновниками проводится анализ установки регулирующих парковку знаков и создание дополнительных парковочных мест.

Вечером также посетили некоторые места, где по имеющимся данным собирается молодёжь. ”В некоторых случаях пришлось объяснять молодым людям правила поведения”, — сказал старейшина и добавил, что в данный момент управа занимается подготовкой к реконструкции новых помещения для районного молодёжного центра. ”В следующем году начнём реконструкцию второго крыла здания по адресу Ыйсмяэ теэ 24, в котором будет располагаться молодёжный центр Хааберсти. Просторные помещения смогут предложить для молодёжи больше возможностей для занятий в кружках и совестного времяпрепровождения”, -добавил Ханимяги.