ФОТО | В Хааберсти появились новые возможности для бесплатных занятий спортом

Тренажеры установлены возле детских игровых площадок по адресу Ыйсмяэ теэ 82 и 100, и по адресу Ярвеотса теэ 47 и Пирни 2.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что цель управы — создать для жителей больше возможностей для движения и занятием спортом на свежем воздухе. ”Движение очень важно в любом возрасте, уличные тренажеры дают жителям возможность бесплатно заниматься спортом на свежем воздухе”, — сказал старейшина.

”Новые тренажеры установлены возле игровых площадок. Пока дети развлекаются на игровых площадках родители могут заняться оздоровительным спортом”, — добавил Ханимяги.

Общая стоимость работ составила 8496 евро.