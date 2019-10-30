30.10.2019, 16:10

ФОТО | В Хааберсти появились новые возможности для бесплатных занятий спортом


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ФОТО | В Хааберсти появились новые возможности для бесплатных занятий спортом
Haabersti linnaosavalitsus

По заказу управы таллиннского района Хааберсти для занятий оздоровительным спортом на свежем воздухе установлены 8 новых тренажеров.

Тренажеры установлены возле детских игровых площадок по адресу Ыйсмяэ теэ 82 и 100, и по адресу Ярвеотса теэ 47 и Пирни 2.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги отметил, что цель управы — создать для жителей больше возможностей для движения и занятием спортом на свежем воздухе. ”Движение очень важно в любом возрасте, уличные тренажеры дают жителям возможность бесплатно заниматься спортом на свежем воздухе”, — сказал старейшина.

”Новые тренажеры установлены возле игровых площадок. Пока дети развлекаются на игровых площадках родители могут заняться оздоровительным спортом”, — добавил Ханимяги.

Общая стоимость работ составила 8496 евро.

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