ФОТО | В Хааберсти появилась новая остановка общественного транспорта

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в рамках восстановительных работ обновлено асфальтовое покрытие на проезжей части и на пешеходной дорожке, были приведены в порядок бордюры, ливневые колодцы и прилегающий газон, а также по необходимости, подъезды к частным участкам. ”Помимо этого на участке от улицы Ханияла до улицы Тейсепере построили новую пешеходную дорогу шириной 1,5 метра”, — сказал старейшина.

Для повышения безопасности и успокоения движения на отремонтированном участке дороги построено три элемента принудительного снижения скорости и установлены знаки, напоминающие, что на данном участке действует ограничение скорости 30 километров в час. Также на этом отрезке была построена новая автобусная остановка”, — объяснил Ханимяги и добавил, что автобусное движение на данном участке будет запущено в следующем году сразу после окончания реконструкции перекрёстка Клогаранна теэ и Лийва теэ.

Строительные работы на улице Талудевахе осуществила фирма Viaston Infra OÜ. Стоимость работ составила 300 000 евро. Восстановительные работы прошли по заказу таллиннского департамента окружающей среды и коммунального департамента.

Foto: Haabersti linnaosavalitsus