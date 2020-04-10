ФОТО | В Хааберсти для обеспечения правопорядка наняли дополнительный охранный экипаж

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги патрульный экипаж нанят в связи с тем, что в последнее время в районе участились случаи вандализма и нарушения правил чрезвычайного положения в определённых частях района. ”Видим, что участились случаи нанесения вреда городскому имуществу и внешний вид района страдает чаще, чем раньше”, — констатировал Ханимяги.

Старейшина сказал, что задача патрульного экипажа ежедневный объезд района, чтобы предотвратить преступления и сборы людей в группы. ”Охранный экипаж проконтролирует соблюдение правил чрезвычайного положения и прежде всего обратит внимание на сборы в группе, а также постарается предотвратить вандализм, граффити и разбрасывание мусора”, — продолжил Ханимяги.

Старейшина рассказал, что чрезвычайное положение заставило жителей забыть про другие правила, например, про то, что собака должна быть в общественном месте на поводке. ”В последнее время увеличилось количество жалоб и нам приходится напоминать, что собака должна быть в общественном месте на поводке, чтобы медикам не добавлялось дополнительной работы”, — сказал Ханимяги.

Старейшина подчеркнул, что нужно с полной ответственностью подходить к установленным правительством Эстонской Республики ограничениям чрезвычайного положения. ”Полиция и муниципальная полиция работают с полной отдачей, но понятно, что они не могут быть одновременно во всех местах. Надеемся, что охранная фирма сможет в сегодняшней ситуации помочь управе, муниципальной полиции и полиции”, — сказал старейшина.

Haabersti Linnaosa Valitsus

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