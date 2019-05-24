ФОТО | В группе друзей EKRE в Facebook призывают атаковать страничку Раймонда Кальюлайда

”Поступила информация, что в печально известном ”клубе друзей” EKRE призывают за 48 часов до выборов атаковать мой аккаунт в Facebook. В надежде, что Facebook закроет мои странички.

Как я и говорю, кибер-вояки EKRE пытаются запугать и реально помешать всем, с кем они не согласны. Некрасиво, отвратительно, недемократично и как-то по-детски.

Общаемся с Facebook, чтобы они были в курсе, но нельзя исключать, что им это удастся”, — написал Кальюлайд.