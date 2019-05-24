24.05.2019, 20:10

ФОТО | В группе друзей EKRE в Facebook призывают атаковать страничку Раймонда Кальюлайда

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Фред Пюссь
Фред Пюссь
EST
ФОТО | В группе друзей EKRE в Facebook призывают атаковать страничку Раймонда Кальюлайда
Delfi

Раймонд Кальюлайд, баллотирующийся на выборах в Европарламент как независимый одиночный кандидат, поделился в социальных сетях постом, в котором содержится призыв атаковать его страничку с целью ее закрытия.

”Поступила информация, что в печально известном ”клубе друзей” EKRE призывают за 48 часов до выборов атаковать мой аккаунт в Facebook. В надежде, что Facebook закроет мои странички.

Как я и говорю, кибер-вояки EKRE пытаются запугать и реально помешать всем, с кем они не согласны. Некрасиво, отвратительно, недемократично и как-то по-детски.

Общаемся с Facebook, чтобы они были в курсе, но нельзя исключать, что им это удастся”, — написал Кальюлайд.

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