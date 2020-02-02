ФОТО | В годовщину Тартуского мира наградили двоих борцов за свободу

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу впервые вручил медали Яана Поска, которые дают людям, которые защищали принципы Тартуского мира в мире словом и делом.

Первые медали получили борцы за свободу Энн Тарто и Март Никлус, которые в 1979 году подписали Балтийский меморандум. В документе требовали прекращения аннексии стран Балтии и напоминали о заключенном в 1920 году Тартуском мирном договоре.

Медалью Поска выразили благодарность мужчинам, которые своим словом и делом защищали Тартуский мир как базовый документ правовой преемственности Эстонии и его принципы, сообщает Министерство иностранных дел.

Помимо министра иностранных дел мужчин также сразу поздравили президент Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас.