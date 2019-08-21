ФОТО | В Facebook создана группа с целью уличить вице-мэра Таллинна в обмане

Инициатор создания группы Лаури Линнамяэ сообщил Delfi, что в последнее время он ездил на работу и домой на электрическом самокате и фотографировал те участки велодорожек, которые, по его мнению, нельзя включать в число таковых.

"За три дня мне попались уже два десятка очень опасных мест", — сообщил Линнамяэ, и призвал всех внести свой вклад в деятельность группы.

"Вранье остается враньем, сколько бы раз его не повторять. В Таллинне нет 287 км подходящих для поездки на велосипеде дорог", — добавил горожанин и заверил, что не связан ни с какими предприятиями или организациями, а действует совершенно бескорыстно в порядке гражданской инициативы.