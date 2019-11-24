ФОТО | В этом году рождественские витрины Kaubamaja украсили черные коты. Куда делись традиционные белые медведи?(7)
Уже на протяжении нескольких лет на начало сезона подготовки к Рождеству указывали, среди прочего, механические белые медведи и пингвины, которые в конце ноября появлялись на витринах торгового центра Kaubamaja в Таллинне. Однако в этом году на рождественских витринах появились другие животные - кошки, которые двигают головами и лапами.
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