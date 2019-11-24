ФОТО | В этом году рождественские витрины Kaubamaja украсили черные коты. Куда делись традиционные белые медведи?

Специалист по коммуникации и маркетингу Kaubamaja Май-Лийс Сиприа объяснила Delfi, что в этом году, согласно задумке, на рождественских витринах должна быть изображена ночная улица, где можно встретить различных людей и компании — семьи, друзей, влюбленных и тд.

"Так как на улицах можно встретить скорее кошек, чем белых медведей, то хитрые черные котики показались более подходящими для такого оформления витрины", — сказала она.

Сиприа заверила, что белые медведи находятся в полном здравии, и на эти зимние праздники переехали вместе с пингвинами на пятый этаж Kaubamaja, в детский отдел.

Foto: Jaanus Lensment

А вот так выглядела одна из витрин Kaubamaja в предыдущие годы:



