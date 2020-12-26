ФОТО | В Эстонию прибыла первая партия вакцины от COVID-19

Сегодня в Эстонию прибыла первая партия вакцины от COVID-19, содержащая 9750 доз вакцины для вакцинации 4875 человек. Во всем Европейском союзе вакцинация начинается с 27 декабря. В Эстонии первые прививки будут сделаны в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, а со следующей недели вакцинация постепенно начнется по всей Эстонии.
”Поступившая первая партия вакцин предназначена для медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейных врачей. В первую очередь вакцинация проводится среди медицинских работников, поскольку они имеют более высокий риск заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация медицинских работников позволяет обеспечить непрерывность работы системы здравоохранения”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. ”Мы надеемся, что оставшиеся вакцины от COVID-19 получат разрешение на продажу в ближайшем будущем и что в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, чтобы мы могли как можно скорее провести вакцинацию для других групп риска и остальной части населения”, — добавил министр.
Первая прибывшая в Эстонию вакцина — это Pfizer/Biontech COVID-19 Comirnaty, предназначенная для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет и старше. Вакцинация противопоказана в случае, если у человека есть гиперчувствительность к любому из активных или вспомогательных веществ вакцины, поэтому вакцинацию следует отложить в случае острого заболевания или заболевания с высокой температурой. Согласно информации в буклете вакцины, ее эффективность составляет 94,6%.
”В исследованиях вакцины Comirnaty приняли участие более 44 000 человек, из которых 20 519 человек старше 16 лет получили две дозы. В ходе исследований наиболее частыми побочными эффектами от вакцины были боль в месте укола, отек в месте укола, боль, покраснение, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, повышенная температура, озноб, усталость, плохое самочувствие, тошнота и боль в лимфатических узлах. Все эти побочные эффекты были от легкой до умеренной степени и самовосстанавливались”, — сказала генеральный директор Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп.
В исследовании сообщалось о легких аллергических реакциях, серьезных аллергических реакций не наблюдалось ни в группе вакцины, ни в группе плацебо. У четырех из 20 519 человек в группе вакцинированных, или у 0,02% вакцинированных, развился паралич лицевого нерва или паралич Белла, который со временем проходит, но вызывает у человека временное неудобство.
”Семейные врачи готовы начать вакцинацию медиков на следующей неделе. Вакцинация проводится в центрах семейных врачей уже десятилетия, и это привычная практика. После того, как медики пройдут вакцинацию, вакцинация будет доступна пациентам из группы риска, а затем и всем остальным. Семейные врачи и медсестры знают своих пациентов и могут дать необходимые советы”, — сказала доктор Кармен Йоллер, член правления Эстонского общества семейных врачей.
Сотрудники Департамента здоровья получили партию вакцины, которая была доставлена в департамент, и проводят проверку состояния партии и документов. ”Кроме того, будут проверены данные устройства контроля температуры, которое был вместе с партией, после чего вакцины будут помещены в морозильную камеру при -75°C. Вакцины будут доставлены в места первой вакцинации в Таллинне при температуре 2-8°C, в Ида-Вирумаа и Тарту с использованием сухого льда при -75°C”, — сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.
Согласно нынешней информации, дополнительные партии вакцины будут поступать еженедельно в начале января следующего года. Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам рассматривает заявку Moderna на получение разрешения на продажу вакцины. Решение по этой вакцине от COVID-19 должно быть принято 6 января.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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